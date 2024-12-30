Ağır hastalar Gazze’nin kuzeyinden hastaneye nakledilirken tutuklandı

Siyonist rejim, Pazar gecesi Endonezya Hastanesi'nden Şifa Hastanesi'ne nakledilen çok sayıda hastayı tutukladı.

Tıbbi kaynaklar, İsrail rejimi askerlerinin 10 hastadan 4'ünü nakil sırasında tutukladığını ve bu hastalardan birinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Siyonist rejim ordusu Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni ateşe verdi, hastaları ve doktorları hedef aldı, sağlık personelini ve kurtarma ekiplerini tutukladı, üzerlerindeki giysileri çıkarmaya zorladı ve onları bilinmeyen bir yere götürdü.

Gazze Hükümeti Bilgilendirme Ofisi Müdürü İsmail es-Suvabe, yaptığı açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ndeki bu suçun sorumluluğunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma yükledi ve “Uluslararası topluma güvenimiz yok” dedi.