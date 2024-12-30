30 Ara 2024 15:54
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News ID: 85705323
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Ağır hastalar Gazze’nin kuzeyinden hastaneye nakledilirken tutuklandı

30 Ara 2024 15:54
News ID: 85705323
Ağır hastalar Gazze’nin kuzeyinden hastaneye nakledilirken tutuklandı

Tahran, İRNA- Siyonist askerler, Kuzey Gazze'deki insanlık dışı uygulamalarına devam ederek, Endonezya Hastanesi'nden Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'ne nakledilen bazı hastaları tutukladı. 

Siyonist rejim, Pazar gecesi Endonezya Hastanesi'nden Şifa Hastanesi'ne nakledilen çok sayıda hastayı tutukladı.  

Tıbbi kaynaklar, İsrail rejimi askerlerinin 10 hastadan 4'ünü nakil sırasında tutukladığını ve bu hastalardan birinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.  

Öte yandan, Siyonist rejim ordusu  Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni ateşe verdi, hastaları ve doktorları hedef aldı, sağlık personelini ve kurtarma ekiplerini tutukladı, üzerlerindeki giysileri çıkarmaya zorladı ve onları bilinmeyen bir yere götürdü.  

Gazze Hükümeti Bilgilendirme Ofisi Müdürü İsmail es-Suvabe, yaptığı açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ndeki bu suçun sorumluluğunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma yükledi ve “Uluslararası topluma güvenimiz yok” dedi.

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