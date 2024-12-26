26 Ara 2024 16:59
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News ID: 85701565
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Körfez İşbirliği Konseyi, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı

26 Ara 2024 16:59
News ID: 85701565
Körfez İşbirliği Konseyi, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı

Tahran, İRNA - Körfez İşbirliği Konseyi, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

 Körfez İşbirliği Konseyi dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak bildiride Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına desteklerini vurguladı, bu ülkenin ordusu ve silahlı kuvvetlerinin rolünün önemine dikkat çekti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Lübnan ile ilgili kararlarının tam olarak uygulanmasını talep etti.

Körfez İşbirliği Konseyi, bu bildiride ayrıca Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik tekrar eden saldırılarını ve Filistin ile Suriye sınırında bulunan tampon bölgeyi işgalini kınadı.

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