22 Ara 2024 11:02
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Gazze'de şehit sayısı 46.000'i aştı

22 Ara 2024 11:02
News ID: 85696989
Gazze'de şehit sayısı 46.000'i aştı

Tahran, İRNA - Haber kaynakları, Gazze şehir merkezinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okulun bombalanması sonucu sekiz kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Siyonist rejime ait savaş uçakları, bugün (Pazar) sabahın erken saatlerinde Gazze'nin Ed-Derec mahallesinde bulunan Musa bin Nusayr Okulu'nu bombaladı. 

Bu bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu sekiz kişi şehit olurken, çok sayıda kişi yaralandı. 

Geçtiğimiz Pazar akşamı da Siyonist rejime ait savaş uçakları, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasıra Hastanesi yakınlarındaki mültecilerin barındığı başka bir okulu bombalamıştı. Kurtarma ekipleri, enkaz altından 20 şehidin naaşını ve onlarca yaralıyı çıkardı. 

El-Cezire'nin Gazze Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Siyonist rejimin Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucunda şehit sayısı 46.009 olarak açıklandı.  

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