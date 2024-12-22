Gazze'de şehit sayısı 46.000'i aştı

Siyonist rejime ait savaş uçakları, bugün (Pazar) sabahın erken saatlerinde Gazze'nin Ed-Derec mahallesinde bulunan Musa bin Nusayr Okulu'nu bombaladı.

Bu bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu sekiz kişi şehit olurken, çok sayıda kişi yaralandı.

Geçtiğimiz Pazar akşamı da Siyonist rejime ait savaş uçakları, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasıra Hastanesi yakınlarındaki mültecilerin barındığı başka bir okulu bombalamıştı. Kurtarma ekipleri, enkaz altından 20 şehidin naaşını ve onlarca yaralıyı çıkardı.

El-Cezire'nin Gazze Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Siyonist rejimin Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucunda şehit sayısı 46.009 olarak açıklandı.