21 Ara 2024 10:32
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News ID: 85695837
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Gazze'nin kuzeyinde 77 günde 60 Siyonist asker öldü

21 Ara 2024 10:32
News ID: 85695837
Gazze'nin kuzeyinde 77 günde 60 Siyonist asker öldü

Tahran, İRNA - Siyonist rejim, Gazze savaşının 442. gününde bölge halkına yönelik saldırılarını ve vahşi eylemlerini sürdürüyor.

İşgalcilerin Filistinlilerin evlerini hedef alma politikası doğrultusunda Gazze'deki savaş 442. gününe girerken işgalci güçler Gazze'nin kuzeyinde Cebeliye el Balad'da bir evi bombalayarak 7'si çocuk 10 Filistinli'yi şehit etti.
El Arabi El Cedid "Aynı zamanda Hamas, 77 günde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Siyonist rejim ordusuna yönelik askeri operasyonlarda 401. Tugay komutanının da aralarında bulunduğu 60 siyonist asker ve subayının öldüğünü bildirdi." bilgisini paylaştı.
Öte yandan bilgili kaynaklar, El Arabi El Cedid'e, Gazze Şeridi'nde ateşkesin çıkmaza girdiğini bildirdi.

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