Siyonist rejim Suriye’deki üç bölgeye yeni saldırılar düzenledi

Siyonist rejim savaş uçakları, cumartesi sabahı Suriye'nin batısında yer alan Hama’daki Masyaf bölgesindeki bir askeri üssü bombaladı.

Aynı zamanda, rejime ait savaş uçakları Suriye’nin başkenti Şam’ın çevresini hedef aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail rejimi ordusunun Şam’daki Suriye’nin 4. Tümen karargahını güçlü patlayıcı füzelerle vurduğu bildirildi.

Bu rapora göre, Siyonist rejim ordusu yeni saldırı dalgasında ayrıca güneydeki Süveyda kırsalında yer alan Halhale Havalimanı ile Kasyun Dağı’nın eteklerini bombaladı.