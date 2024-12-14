14 Ara 2024 10:27
Journalist ID: 5446
News ID: 85689210
T T
0 Persons

Ekler

Siyonist rejim Suriye’deki üç bölgeye yeni saldırılar düzenledi

14 Ara 2024 10:27
News ID: 85689210
Siyonist rejim Suriye’deki üç bölgeye yeni saldırılar düzenledi

Tahran, İRNA - Siyonist rejim ordusuna ait savaş uçakları, Suriye’ye yönelik saldırılarını sürdürerek, ülkenin batısında yer alan Hama bölgesi ile başkent Şam ve güneydeki Süveyda bölgelerini bombaladı.  

Siyonist rejim savaş uçakları, cumartesi sabahı Suriye'nin batısında yer alan Hama’daki Masyaf bölgesindeki bir askeri üssü bombaladı.  

Aynı zamanda, rejime ait savaş uçakları Suriye’nin başkenti Şam’ın çevresini hedef aldı.  

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail rejimi ordusunun Şam’daki Suriye’nin 4. Tümen karargahını güçlü patlayıcı füzelerle vurduğu bildirildi.  

Bu rapora göre, Siyonist rejim ordusu yeni saldırı dalgasında ayrıca güneydeki Süveyda kırsalında yer alan Halhale Havalimanı ile Kasyun Dağı’nın eteklerini bombaladı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .