25 Ara 2024 18:37
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News ID: 85700770
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Bekaî, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileğinde bulundu

25 Ara 2024 18:37
News ID: 85700770
Bekaî, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileğinde bulundu

Tahran, İRNA - Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait bir yolcu uçağının düşmesiyle ilgili talihsiz olaya değinen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkemizin başta Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan hükümeti ve halkına özellikle kurbanların ailelerine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Bakü-Grojni güzergahında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait bir yolcu uçağının düşmesi ile ilgili olarak, hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan'ın hükumeti ve halkına başsağlığı dileyerek bu olayda hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara ise sağlık ve şifa temennisinde bulundu.

Bugün, Kazakistan'ın Aktau şehrinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait bir yolcu uçağının düşmesinin ardından 67 yolcudan 32 kişi hayatta kaldı ve 30'dan fazla kişi de hayatını kaybetti.

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