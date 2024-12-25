Bekaî, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileğinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Bakü-Grojni güzergahında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait bir yolcu uçağının düşmesi ile ilgili olarak, hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan'ın hükumeti ve halkına başsağlığı dileyerek bu olayda hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara ise sağlık ve şifa temennisinde bulundu.

Bugün, Kazakistan'ın Aktau şehrinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait bir yolcu uçağının düşmesinin ardından 67 yolcudan 32 kişi hayatta kaldı ve 30'dan fazla kişi de hayatını kaybetti.