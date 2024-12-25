Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İsa Mesih'in (a.s) doğum günü münasebetiyle X sosyal medya hesabında "İsa'nın (as) doğuşunu ve yeni yılın başlangıcını başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünya Hristiyanlarına kutlu olsun." ifadesine yer vererek "İsa Mesih'in doğum gününün kutlanması, herkesi adalete, barışa ve iyiliğe çağıran o büyük peygamberin ilahi öğretilerini hatırlamak için bir fırsattır. Dinler ve kültürler arasında zengin bir birlikte yaşama ve sevgi geçmişine sahip bir ülke olan İran, İbrahimi dinlerin ortak mirasından gurur duymaktadır." diye yazdı.
Bekaî: İsa'nın (a.s) doğuşu adaleti, barışı ve nezaketi hatırlamak için bir fırsattır
25 Ara 2024 16:26
News ID: 85700672
Tahran,İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hz. Mesih'in (as) doğumu vesilesiyle X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "İsa Mesih'in doğum gününün kutlanması, herkesi adalete, barışa ve iyiliğe çağıran o büyük peygamberin ilahi öğretilerini hatırlamak için bir fırsattır."ifadesini kullandı.
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