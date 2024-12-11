11 Ara 2024 17:23
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News ID: 85687197
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Tel Aviv'in doğusunda Siyonist karşıtı operasyon / bir Siyonist yaralandı

11 Ara 2024 17:23
News ID: 85687197
Tel Aviv'in doğusunda Siyonist karşıtı operasyon / bir Siyonist yaralandı

Tahran, İRNA - İbranice yayın yapan kaynaklar, Tel Aviv'in doğusunda, işgal altındaki Filistin'in merkezinde Siyonist karşıtı bir operasyonun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Beni Barak bölgesindeki Haşomir Caddesi'nde gerçekleştirilen bu anti-Siyonist operasyonda Filistinli bir genç, 21 yaşındaki Siyonist'i arabayla ezdi. Yaralı Siyonist Tel Aviv'deki Mo'eini Hişua Hastanesi'ne götürüldü.

Siyonist (rejim) polisi bu olayla ilgili bir kişiyi tutukladığını duyurdu.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), bu konuyla ilgili yayınladığı bildiride, Tel Aviv'deki araba çarpma operasyonunun, direnişin devam ettiğini ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki düşmanı derinden vurabilecek kapasitede olduğunu vurguladığının altını çizdi.

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