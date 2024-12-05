Hamas yayınladığı bildiride, Siyonistlerin Gazze Şeridi'nde 6 esirinin öldüğünü itiraf etmelerine işaretle "İsrail ordusunun 6 esirinin öldürülmesindeki sorumluluğunu kabul etmesi, Hamas'ın anlatımının doğruluğunu, işgalcilerin anlatımının ise geçersizliğini gösteriyor." ifadesine yer verdi.
Hamas'ın "İşgalci rejim ordusunun daha fazla esir öldürmesi, Netanyahu'nun onları zorla serbest bırakma teorisinin başarısızlığını doğruluyor." denilen bildirisinin devamında "Ateşkes çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle onlarca mahkumun ölümünden Netanyahu doğrudan sorumlu. Ateşkes ve işgalcilerin geri çekilmesi ve esir değişimi anlaşmasının hayata geçirilmesi dışında başka alternatif yok." ifadesinin de altı çizildi.
Hamas hareketi: Gazze'de onlarca Siyonist esirlerin öldürülmesinden Netanyahu sorumludur
Tahran, İRNA- Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Siyonistlerin 6 esirinin öldürüldüğünü itiraf etmesinin, bu hareketin gerçek anlatısını, işgalcilerin ise yanlış anlatısını gösterdiğini ifade ederek Gazze'deki Siyonist esirlerin öldürülmesinden Benyamin Netanyahu'nun sorumlu tutulduğunu ifade etti.
Hamas yayınladığı bildiride, Siyonistlerin Gazze Şeridi'nde 6 esirinin öldüğünü itiraf etmelerine işaretle "İsrail ordusunun 6 esirinin öldürülmesindeki sorumluluğunu kabul etmesi, Hamas'ın anlatımının doğruluğunu, işgalcilerin anlatımının ise geçersizliğini gösteriyor." ifadesine yer verdi.
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