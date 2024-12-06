Hamas: Yerleşim planı, Filistin halkının direnişiyle başarısız olacak

Hamas konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Siyonist rejimin terörist maliye bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'dan yaklaşık 24 bin dönüm araziyi gasp etme ve bu bölgede yerleşim inşa etme planını açıklaması, işgalci ve faşist Siyonist rejimin hükümetinin Batı Şeria'yı tam anlamıyla işgal etme ve Filistin devleti kurmayı engelleme planlarını sürdürdüğünü gösteriyor. Bu açıklama, işgalci ve sömürgeci bu rejimin niyetlerini ve Filistinlilerin ulusal haklarını görmezden gelme tutumunu açığa çıkarmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hamas açıklamanın devamında "Bu tehlikeli kararlar ve yerleşimlerin genişletilmesi politikası, Siyonist yerleşimcilerin Batı Şeria'nın şehirlerine ve köylerine yönelik suçlarını arttırırken, Filistinlilerin işgalden kurtulma ve bu toprakları ve kutsallarını işgalcilerden temizleme konusundaki kararlılığını daha da güçlendirecek ve bu millet, düşmanın uygulamaya çalıştığı ilhak ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğratacaktır." dedi.

Hamas ayrıca "Bir kez daha vurguluyoruz ki, Filistin halkı ve tüm canlı ve dinamik gruplarıyla birlikte, düşmanın hiçbir şekilde tarihi gerçekleri değiştiremeyecek olan plan ve projelerine karşı, özgürleşme mücadelesine devam edeceğiz. Batı Şeria, tamamen Filistin topraklarıdır ve gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır; her zaman, işgalciler dışarı atılana kadar Filistinlilerin direniş ve öfke merkezi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.