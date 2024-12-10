Dizel yakıt üretiminde rekor kırıldı

On dördüncü hükümet, rafinaj kapasitesini artırmaya ve üretim süreçlerini optimize etmeye odaklanarak, Kasım-Aralık aylarında ülkenin günlük dizel üretimini, bu yılın ilk beş ayındaki 111 milyon litre ortalamasından 124 milyon litreye çıkarmayı (yüzde 11,7 artış) başardı. Bu başarı, iç ihtiyaçların karşılanmasında, ithalat bağımlılığının azaltılmasında ve ülkenin enerji güvenliğinin güçlendirilmesinde hayati bir rol oynadı.

Bu üretim artışı, Abadan Rafinerisi'ndeki hidrokraker ünitesinin devreye alınması, darboğazların giderilmesi, ülke rafinerilerine günlük 100 bin varilden fazla ham petrol tedariğinin artırılması, operasyonel koşulların iyileştirilmesi ve izomakslar ve kat-kırıcılar gibi katalitik kırılma ünitelerinin atıl kapasitelerinin kullanılması gibi rafineri süreçlerinin etkin bir şekilde işletilmesi yönündeki etkili önlemlerle mümkün oldu.

Son değerlendirmelere göre, bu yılın ilk beş ayında günlük 111 milyon litre olan dizel üretimi, son aylarda kademeli olarak artış gösterdi. Bu artış trendi, Ağustos-Eylül aylarında dizel üretim ortalamasının yaklaşık yüzde 1,8 artarak günlük 113 milyon litreye ulaşmasıyla başladı.

Artış trendi Eylül-Kasım 2024 da devam etti. Bu kapsamda, Kasım ayında günlük dizel üretimi, Mehr ayına kıyasla yüzde 1,7 artışla (günlük 115 milyon litre) 117 milyon litreye ulaştı.