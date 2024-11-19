AB ve İngiltere'nin son dönemdeki yaptırımları, insan haklarının sistematik ihlalinin bir örneğidir

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekaî, AB ve İngiltere tarafından İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi de dahil olmak üzere Rusya'ya balistik füzelerin gönderilmesi gibi uyduruk iddiadan hareketle bir dizi İranlı gerçek ve tüzel kişiye karşı yeni yaptırımların uygulanmasını haksız bir eylem ve uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu söyleyerek KOEP açısından da AB ve İngiltere'nin yükümlülüklerinin ihlali şeklinde nitelendirip şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, balistik füzelerin İran'dan Rusya'ya gönderildiğine ilişkin Avrupa Birliği ve İngiltere'nin iddialarını bir kez daha reddederek "Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'ya hiçbir İran balistik füzesinin ihraç edilmediğini itiraf ederken, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin bu bahaneyle İran'a yaptırım uygulama eylemi hiçbir şekilde haklı gösterilemez ve her türlü meşruiyetten, hukuki veya mantıksal dayanaktan yoksundur." ifadelerine dikkat çekti.

Bekaî, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin İran'a karşı yaptırımlarının, özellikle sivil havacılığa ve İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi'ne yönelik son dönemde uygulanan yaptırımların İranlıların çıkarlarını ve temel haklarını etkilediğini vurgulayarak bunun sistematik insan hakları ihlalinin açık bir örneği olduğunu ve bu yaptırımları getirenlerin ve hazırlayanların uluslararası sorumluluğunu doğruladığını sözlerine ekledi.

Sözcü Bekaî sözlerinin devamında "Gemicilik serbestliği ve deniz ticareti, uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerinden biridir ve buna dayanarak, Avrupalı tarafların uluslararası hukukun ihlaline ilişkin uluslararası sorumluluğu açıktır." diyerek Avrupa Birliği ve İngiltere'nin savunma-askeri alandaki hükümetlerin meşru ve hukuki ilişkilerine müdahaleci politikalarını da kınayarak "İran İslam Cumhuriyeti, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini sağlamak için ortaklarıyla işbirliğinin tüm olanaklarını kullanacaktır." diye ekledi.