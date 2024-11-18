İran’dan Batı’nın asılsız suçlamalarına IMO toplantısında net yanıt

Sefayi, Batı Asya’daki mevcut durumun esas kaynağının, Siyonist rejimin ABD’nin desteğiyle Filistin ve Lübnan’da uyguladığı soykırım olduğunu vurguladı.

Sefayi bugün yaptığı konuşmada bazı ülkelerin, özellikle ABD’nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün platformunu siyasi gündemlerini ilerletmek için kötüye kullandığını ifade ederek, yalan haberler ve kasıtlı yanlış bilgiler yaydığını söyledi.

İran’ın deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğüne bağlılığını vurgulayan Sefayi, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nde deniz güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Sefayi ayrıca, Yemen halkını bağımsız ve bölgede etkili bir ulus olarak tanımlayarak, onların kendi çıkar ve önceliklerine göre karar aldığını belirtti. İran’ın, Batılı bazı devletlerin asılsız iddialarını kesin bir şekilde reddettiğini söyleyen Sefayi, bu suçlamaların ABD’nin Yemen’e yönelik yasa dışı ve askeri saldırılarını meşrulaştırma bahanesi olarak kullanıldığını ifade etti.