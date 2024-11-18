18 Kas 2024 17:15
Journalist ID: 5630
News ID: 85663470
T T
0 Persons

Ekler

İran’dan Batı’nın asılsız suçlamalarına IMO toplantısında net yanıt

18 Kas 2024 17:15
News ID: 85663470
İran’dan Batı’nın asılsız suçlamalarına IMO toplantısında net yanıt

Londra, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ali Ekber Sefayi Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Londra’da, Batılı tarafların İran’ın Kızıldeniz’deki huzursuzluklarla ilgili rolüne dair asılsız suçlamalarını reddetti.

Sefayi, Batı Asya’daki mevcut durumun esas kaynağının, Siyonist rejimin ABD’nin desteğiyle Filistin ve Lübnan’da uyguladığı soykırım olduğunu vurguladı.  

Sefayi bugün yaptığı konuşmada bazı ülkelerin, özellikle ABD’nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün platformunu siyasi gündemlerini ilerletmek için kötüye kullandığını ifade ederek, yalan haberler ve kasıtlı yanlış bilgiler yaydığını söyledi.  

İran’ın deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğüne bağlılığını vurgulayan Sefayi, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nde deniz güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.  

Sefayi ayrıca, Yemen halkını bağımsız ve bölgede etkili bir ulus olarak tanımlayarak, onların kendi çıkar ve önceliklerine göre karar aldığını belirtti. İran’ın, Batılı bazı devletlerin asılsız iddialarını kesin bir şekilde reddettiğini söyleyen Sefayi, bu suçlamaların ABD’nin Yemen’e yönelik yasa dışı ve askeri saldırılarını meşrulaştırma bahanesi olarak kullanıldığını ifade etti.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .