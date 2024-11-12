Netanyahu'nun hükümetinden sonra Siyonistlerin göç oranında %42'lik artış

Siyonist Merkezi İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan verilere göre, 2022 yılı sonlarında Netanyahu'nun hükümetinin kurulmasından sonra, 7 Ekim 2023'te Gazze'de Siyonist rejimin başlattığı soykırım savaşı öncesinde, 1948'de işgal edilen Filistin topraklarından ayrılma kararı alan Siyonistlerin sayısında artış görüldü.

Wynet adlı İbranice haber sitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü "Shorash" tarafından yapılan araştırmaya dayanarak, Netanyahu'nun hükümetinin kurulmasından sonraki aylarda, Filistin toprakları dışında yaşamayı tercih eden Siyonistlerin sayısının %42 oranında arttığını bildirdi.

Bu verilere göre, Netanyahu hükümetinin kurulmasından 7 Ekim 2023'e kadar, işgal altındaki Filistin topraklarını terk eden Siyonistlerin sayısı, 17.520'den 24.900'e yükseldi.