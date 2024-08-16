Hamas ve İslami Cihad, Siyonist yerleşimcilerin Batı Şeria'ya saldırısını kınadı

Hamas'ın bildirisinde şu ifadeler yer aldı: "Batı Şeria'nın tüm illerindeki halkımızdan, yerleşimcilerin baskınlarını ve terörist saldırılarını engellemek için öfkeyle ayaklanmalarını istiyoruz. Yerleşimcilerin baskın ve suikast politikası, halkımızın topraklarına ve kutsal değerlerine bağlılığını sadece artıracaktır."

Filistin İslami Cihad Hareketi de yayımladığı bildiride, yüz yerleşimcinin Cît köyüne saldırıp Filistinlilerin evlerini ve araçlarını yakmasını, Batı Şeria'daki halkımıza karşı ilan edilmiş bir savaş olarak nitelendirdi.

İslami Cihad bildiride "İşgalci ordunun bu suçları desteklemesi, yürütülen şeyin bir devlet planı olduğunu ve suçlu Binyamin Netanyahu tarafından desteklendiğini kanıtlıyor. Batı Şeria'daki her köy ve şehirdeki halkımızdan, topraklarımızı ve çocuklarımızı korumak için yerleşimci çetelerine karşı koymaya devam etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Perşembe gecesi, yüzün üzerinde yerleşimci, Kalkiliye şehri yakınlarındaki Cît köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, maskeli Siyonist yerleşimciler tarafından vurulan bir Filistinli şehit olmuş ve bir kişi de yaralanmıştı.