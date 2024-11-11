11 Kas 2024 13:05
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News ID: 85656230
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Amsterdam'daki Filistin yanlısı tutukluların sayısı 50 kişiye yükseldi

11 Kas 2024 13:05
News ID: 85656230
Amsterdam'daki Filistin yanlısı tutukluların sayısı 50 kişiye yükseldi

Tahran, İRNA- Hollanda'nın başkentinde çevik kuvvet polisi, belediye meclisinin gösterileri yasaklamasının ardından, Filistin'in özgürlüğü için barışçıl bir protesto düzenleme suçundan dolayı Gazze yanlısı 50 protestocunun tutuklandığını ve 340 kişinin Amsterdam'dan sınır dışı edildiğini duyurdu.

Hollanda'nın başkentindeki çevik kuvvet polisi, 10 Kasım'da Amsterdam'daki gösteri yasağını görmezden gelen 300'den fazla Filistin yanlısı protestocunun protesto alanını terk ederek 50 kişiyi tutukladığını duyurdu.
Bu gösteride Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın "Baraj" meydanında toplanan yüzlerce protestocunun, Gazze savaşına işaretle " Filistin'i Özgürleştir" ve "Amsterdam soykırıma hayır diyor" sloganları attığı söyleniyor.
Ayrıca bu protestonun ardından yerel mahkeme belediye meclisinin gösteriyi yasaklama planını hızla onayladı, polis de bu kararın ardından harekete geçerek yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.

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