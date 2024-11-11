Amsterdam'daki Filistin yanlısı tutukluların sayısı 50 kişiye yükseldi

Hollanda'nın başkentindeki çevik kuvvet polisi, 10 Kasım'da Amsterdam'daki gösteri yasağını görmezden gelen 300'den fazla Filistin yanlısı protestocunun protesto alanını terk ederek 50 kişiyi tutukladığını duyurdu.

Bu gösteride Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın "Baraj" meydanında toplanan yüzlerce protestocunun, Gazze savaşına işaretle " Filistin'i Özgürleştir" ve "Amsterdam soykırıma hayır diyor" sloganları attığı söyleniyor.

Ayrıca bu protestonun ardından yerel mahkeme belediye meclisinin gösteriyi yasaklama planını hızla onayladı, polis de bu kararın ardından harekete geçerek yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.