İran'dan Lahey Mahkemesine mektup: İsrail rejiminin suçlarına karşı acil eylem gerekli

İran Büyükelçisi, mektubunda, Gazze'deki Siyonist rejimin işlediği suçları takip eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan’a gösterdiği ilgi ve çabalarından dolayı teşekkür etti.

Fercund, daha sonra bu rejimin Lübnan'da binlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan son saldırılarına değinerek, bu tür suçların tekrarlanmasını önlemek için acil eylem çağrısında bulundu.

Büyükelçi, Siyonist rejimin bir yıldır ABD ve diğer ülkelerin desteğiyle Gazze’de soykırım ve savaş suçları işlemeye devam ettiğini ve şu anda savaşını Lübnan’a yaydığını vurguladı.

Büyükelçi Fercund, Lübnan'daki bu son suçların, sivillere yönelik geniş çaplı saldırılarla birlikte, insanlığa karşı suçun açık bir örneği olduğunu belirtti. Bu vahşetlerin bölgesel ve küresel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve uluslararası toplumun, bu rejimin cezasız kalmasına son vermek ve yetkililerini sorumlu tutmak için hızla harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi, mektubunun sonunda, insan hakları ihlallerini durdurmak ve bu saldırıların mağdurları için adaletin sağlanması konusunda küresel bir eylemin önemine dikkat çekti ve uluslararası toplumun bu adaletsizliklere karşı birlik olması, insan haklarını ve insan onurunu savunması gerektiğini vurguladı.