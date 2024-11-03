Şiraz'da DAEŞ terör saldırılarının ana unsurlarına yönelik iddianame hazırlandı

2023 yılının Ağustos ayında, Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik gerçekleşen ikinci terör saldırısının ardından, ülkede terör saldırılarını planlayan ana sorumluların yakalanması ve cezalandırılması Fars eyaletinin yargı ve istihbarat birimleri tarafından öncelikli bir hedef olarak ele alındı. Bu kapsamda ülkede DAEŞ'in önemli liderlerinden çok sayıda kişinin kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı.

Fars Eyaleti Adalet Başkanı, bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında gözaltına alınan 11 kişi için Şiraz İslam Devrim Mahkemesi'nde iddianame hazırlandığını belirterek, bu kişilerin geçen yıl DAEŞ'in İran’daki "ana unsurları olarak tanımlandığını, gözaltına alındıklarını ve yargı makamlarına teslim edildiklerini" bildirdi.