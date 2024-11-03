3 Kas 2024 18:32
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News ID: 85648602
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Şiraz'da DAEŞ terör saldırılarının ana unsurlarına yönelik iddianame hazırlandı

3 Kas 2024 18:32
News ID: 85648602
Şiraz'da DAEŞ terör saldırılarının ana unsurlarına yönelik iddianame hazırlandı

Şiraz, İRNA - Fars Eyaleti Adalet Başkanı, Şiraz İslam Devrim Mahkemesi’nde terörle kararlı mücadele kapsamında gözaltına alınan 11 kişi için iddianame hazırlandığını duyurdu.

2023 yılının Ağustos ayında, Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik gerçekleşen ikinci terör saldırısının ardından, ülkede terör saldırılarını planlayan ana sorumluların yakalanması ve cezalandırılması Fars eyaletinin yargı ve istihbarat birimleri tarafından öncelikli bir hedef olarak ele alındı. Bu kapsamda ülkede DAEŞ'in önemli liderlerinden çok sayıda kişinin kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı.

Fars Eyaleti Adalet Başkanı, bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında gözaltına alınan 11 kişi için Şiraz İslam Devrim Mahkemesi'nde iddianame hazırlandığını belirterek, bu kişilerin geçen yıl DAEŞ'in İran’daki "ana unsurları olarak tanımlandığını, gözaltına alındıklarını ve yargı makamlarına teslim edildiklerini" bildirdi.

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