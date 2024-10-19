İki devletli çözüm, bölgede kalıcı barışı sağlamayacaktır

Seyyid Abbas Irakçi Kahire'de yayımlanan "El-Mısrî El-Yevm" gazetesine verdiği röportajda, bölgedeki mevcut durumu, İsrail'in suçlarının durdurulması için genel seferberliğin gerekliliğini ve Mısır'a yaptığı ziyaretin amaçlarını değerlendirdi.

Irakçi, bölgenin son derece tehlikeli bir dönemden geçtiğini ve İran İslam Cumhuriyeti’nin, mevcut koşullar göz önüne alındığında, bölge ülkelerinin acilen koordinasyon sağlaması ve İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan’daki suçlarını durdurmak için işbirliği yapma ihtiyacını her zamankinden daha fazla hissettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı ayrıca, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun, İsrail’in işgalci rejiminin suçlarının daha fazla yayılmasını engellemek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

İran ile Mısır arasındaki istişarelerin her zaman devam ettiğini, bu ortak işbirliği ve istişarelerin sürmesini istediklerini vurgulayan Dışişleri Bakanı Irakçi, İran ve Mısır'ın ilişkilerinin yakın olduğunu ve diplomatik kopukluk dönemlerinde bile Tahran ve Kahire'nin karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki sürdürdüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı son olarak iki devletli çözümün kalıcı barışı getirmeyeceğini düşündüklerini vurgulayarak narışın, Filistin topraklarında yaşayan Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin yan yana yaşayacağı ve demokratik bir referandumla kaderlerini belirleyeceği bir "Filistin'deki demokrasi" temelinde gerçekleşebileceğini belirtti ve Filistinlilerin tek başına vereceği her kararı desteklediklerini ve sadece kendi bakış açılarını sunduklarını ifade etti.