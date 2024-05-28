İrlanda Filistin'i devlet olarak resmen tanıdı

Reuters'ın aktardığına göre, İrlanda hükümeti bugün yaptığı açıklamada Filistin devletini resmen tanıdı.

İrlanda hükümeti yaptığı açıklamada, Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığını ve Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkiler kurmayı kabul ettiğini belirterek, Ramallah şehrinde büyükelçilik kuracağını ve bu ülkeye bir büyükelçi göndereceğini açıkladı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, duyurunun ardından yaptığı açıklamada, bu hamlenin barış umudunu canlı tutmak için olduğuna dikkat çekerek "Bu İrlanda'nın umudu canlı tutma kararıdır. Bu kararın nedeni, İrlanda'nın bölgeye barış ve güvenliği getirmenin tek yolunun iki devletli çözüm olduğuna inanmasıdır." dedi.

Harris ayrıca "İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bir kez daha dünyanın sözünü dinlemesini ve Gazze'de tanık olduğumuz insanlık trajedisine bir son vermesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.