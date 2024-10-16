Irakçi ile Guterres arasında telefon görüşmesi

Salı akşamı gerçekleştirilen bu görüşmede İran Dışişleri Bakanı, Gazze'de devam eden soykırımın ve Siyonist rejimin Lübnan'daki saldırganlığının yol açtığı feci insanlık durumuna değinerek, İsrail rejiminin suç ve saldırılarını durdurulması, Lübnan ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesi amacıyla BM Genel Sekreteri'nden bu uluslararası örgütün tüm kapasitelerini kullanmasını istedi.

Guteress de bölgede artan gerginliklerden endişe duyduğunu dile getirdi. Irakçi, İran'ın bölgede barış ve istikrarın korunmasının gerekliliği konusundaki ilkeli tutumunu yineleyerek İran İslam Cumhuriyeti, bölgenin barış ve güvenliğini korumak için elinden gelen çabayı gösterirken, Siyonist rejimin girişeceği her türlü maceraya kararlı ve üzücü bir karşılık vermeye de tamamen hazır olduğunu belirterek bölgede güvensizliğin yayılmasının sonuçlarının sorumluluğunun bu rejime ve onun ana destekçisi Amerika'ya ait olacağını vurguladı.

BM Genel Sekreteri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının ardından bölgede gerilimin artmasından duyduğu endişeyi dile getirerek savaşı sona erdirmek için siyasi bir çözüme ulaşma çabasını ve Gazze ve Lübnan'daki savaşın yol açtığı mağdurlara ve yerinden edilmiş kişilere yardım sağlanması ihtiyacını vurguladı. Lübnan'ın egemenliğinin korunmasının önemine vurgu yapan Guterres, BM'nin barışı koruma güçlerinin, bu güçlere yönelik tehditlere rağmen Lübnan'ın güneyinde konuşlandırılmasının devam etmesini değerlendirdi. İki taraf ayrıca Yemen'deki gelişmeleri ve bu ülkedeki insani durumu da ele aldı.