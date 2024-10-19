19 Eki 2024 17:54
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News ID: 85632820
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Türkiye, İsrail'in suçlarını durdurmak için İran ile işbirliği yapmaya hazır

19 Eki 2024 17:54
News ID: 85632820
Türkiye, İsrail'in suçlarını durdurmak için İran ile işbirliği yapmaya hazır

Tahran, İRNA - Türkiye Cumhurbaşkanı, İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirme konusundaki kararlılığını vurguladı ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi sürecini desteklediğini ve mevcut bazı engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi , 3+3 bölgesel işbirliği mekanizması dışişleri bakanları toplantısına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a yaptığı ziyaret kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Tahran ile Ankara arasındaki ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Irakçi, bu görüşmede İran ve Türkiye’nin bölge ve İslam dünyasında önemli ve etkili iki komşu ülke olarak, Siyonist rejimin bölge güvenliği ve istikrarına yönelik sınırsız saldırıları ve suçları konusunda ortak bir görüşe sahip olduklarını ve uluslararası toplumun masumların öldürülmesine son vermek, savaş kışkırtmalarını durdurmak ve rejimin Gazze ve Lübnan’daki soykırımını engellemek için acil harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı ayrıca, savaş makinesini İsrail rejimini durdurmak için özellikle İran ve Türkiye’nin bölgedeki etkili ülkeler olarak koordinasyon içinde acil kararlar almasının ve eylemlerde bulunmasının gerekli olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu görüşmede, karşılıklı olarak ülkemiz Cumhurbaşkanına selamlarını ileterek, İran ve Türkiye’nin İsrail rejiminin soykırımını ve suçlarını durdurmaya yönelik olarak yakın ve ciddi işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

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