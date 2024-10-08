İsrail'i yeneriz/ Aksa Tufanı direnişin varlığıyla Ortadoğu'daki değişimin başlangıcı oldu

Şeyh Naim Kasım bugünkü konuşmasında bölge halklarının direniş politikasına yürekten inandıklarına işaretle "Aksa Tufanı operasyonu, direnişin varlığı ve rolü üzerinden Ortadoğu'yu değiştirmenin başlangıcıydı." ifadesine dikkat çekti.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı ayrıca İşgalcilerin Aksa Tufanı öncesindeki hedefi Filistin halkının direnişini ve soykırımını sona erdirmek olduğuna işaretle "Düşmanın yaptığı savaşmak değil, insanlığı ve özgür milletleri öldürmektir. Amerika'nın desteği olmasaydı İsrail'in saldırganlığı bir ay içinde dururdu. Direniş işgalcilerle geniş bir cephede karşı karşıya geliyor." dedi.

Şeyh Naim Kasım sözlerinin devamında "Eğer Batı İsrail'i desteklemeseydi bu rejimin devam etmesi mümkün olmazdı. Amerika topraklarımızdaki işgalcilerin suç ortağıdır." ifadesinin altını çizdi.