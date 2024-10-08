8 Eki 2024 17:17
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News ID: 85621952
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İsrail'i yeneriz/ Aksa Tufanı direnişin varlığıyla Ortadoğu'daki değişimin başlangıcı oldu

8 Eki 2024 17:17
News ID: 85621952
İsrail'i yeneriz/ Aksa Tufanı direnişin varlığıyla Ortadoğu'daki değişimin başlangıcı oldu

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Siyonist rejimin ve onun Batılı destekçilerinin, özellikle de ABD'nin tehditlerine işaretle  "Siyonist düşman, Amerika ve Batı üzerimizde baskı kurmaya, gözdağı vermeye çalışıyor ama biz asla korkmuyoruz, çekinmiyoruz çünkü biz direniş ekseninin şehidi ve efendisi  Seyyid Hasan Nasrallah'ın evlatlarıyız ve Siyonist rejimi yenilgiye uğratıyoruz." açıklamasında bulundu.

Şeyh Naim Kasım bugünkü konuşmasında bölge halklarının direniş politikasına yürekten inandıklarına işaretle "Aksa Tufanı operasyonu, direnişin varlığı ve rolü üzerinden Ortadoğu'yu değiştirmenin başlangıcıydı." ifadesine dikkat çekti.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı ayrıca İşgalcilerin  Aksa Tufanı öncesindeki hedefi Filistin halkının direnişini ve soykırımını sona erdirmek olduğuna işaretle "Düşmanın yaptığı savaşmak değil, insanlığı ve özgür milletleri öldürmektir. Amerika'nın desteği olmasaydı İsrail'in saldırganlığı bir ay içinde dururdu. Direniş işgalcilerle geniş bir cephede karşı karşıya geliyor." dedi.

Şeyh Naim Kasım sözlerinin devamında "Eğer Batı İsrail'i desteklemeseydi bu rejimin devam etmesi mümkün olmazdı. Amerika topraklarımızdaki işgalcilerin suç ortağıdır." ifadesinin altını çizdi.

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