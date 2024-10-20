20 Eki 2024 18:47
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News ID: 85633990
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Bekaî: İran, Siyonist rejimin hesabını sormak için her yolu deneyecek

20 Eki 2024 18:47
News ID: 85633990
Bekaî: İran, Siyonist rejimin hesabını sormak için her yolu deneyecek

Tahran, İRNA- İranlı uyruklu bir kadın ile onun Lübnanlı eşinin vahşice öldürülmesini kınayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "İran İslam Cumhuriyeti, konuyu takip etmek ve Siyonist rejimi suçlarından sorumlu tutmak için mevcut tüm araçları kullanacaktır." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Siyonist rejimin, İranlı ve beş çocuk annesi Mesume Kerbasi ve Lübnanlı kocası Dr. Rıza Avaza'ya yönelik acımasız suikastını şiddetle kınayarak bu değerli çiftin şehadetini, muhterem ailelerine ve iki asil ve dirençli millet olan İran ve Lübnan'a tebrik ederek başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İranlı kadın ve eşinin sivil bir yerde ve kalabalık bir caddede suikastlerine ilişkin yayınlanan videoya işaret ederek, Siyonist rejimin bu eylemini tam bir terör örneği ve savaş suçu olarak nitelendirdi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin konuyu takip etmek ve Siyonist rejimi suçlarından sorumlu tutmak için mevcut tüm araçları kullanacağını vurguladı.

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