Bekaî: İran, Siyonist rejimin hesabını sormak için her yolu deneyecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Siyonist rejimin, İranlı ve beş çocuk annesi Mesume Kerbasi ve Lübnanlı kocası Dr. Rıza Avaza'ya yönelik acımasız suikastını şiddetle kınayarak bu değerli çiftin şehadetini, muhterem ailelerine ve iki asil ve dirençli millet olan İran ve Lübnan'a tebrik ederek başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İranlı kadın ve eşinin sivil bir yerde ve kalabalık bir caddede suikastlerine ilişkin yayınlanan videoya işaret ederek, Siyonist rejimin bu eylemini tam bir terör örneği ve savaş suçu olarak nitelendirdi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin konuyu takip etmek ve Siyonist rejimi suçlarından sorumlu tutmak için mevcut tüm araçları kullanacağını vurguladı.