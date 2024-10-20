İran uyruklu bir kadın Lübnan'da Siyonist rejimin suikastına kurban gitti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Büyük üzüntüyle aziz vatandaşlara Siyonist rejimin 18 Ekim 2024 Cumartesi günü Lübnan'ın Cuniye bölgesindeki sivil halkın bulunduğu bir yere insan karşıtı İHA saldırısı sonucunda Lübnan'da yaşayan İranlı Mesume Kerbasi, eşiyle birlikte şehadet mertebesine ulaştığı duyrulur." ifadesine yer verdi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçiliği, bu aziz şehidin çocukları ve yakınlarına tebrik ve taziyede bulunarak, masum vatandaşları hedef alan bu vahşi Siyonist eylemini kınadığı mesajında savaş makinesi Siyonist rejimin sürekli tehdidi altında olan masum insanların hayatlarını korumak için uluslararası toplumun pratik, acil ve etkili eyleme geçmesini istedi.