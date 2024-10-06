Hizbullah, işgal altındaki toprakları balistik füzeyle hedef aldı

Siyonist rejim medya kaynakları, bu sabah Lübnan’dan işgal altındaki kuzey ve merkez bölgelere iki balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

Sama Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Hizbullah tarafından gerçekleştirilen bu saldırı sonrasında işgal altındaki topraklarda yer alan Kaysariya, Hadera ve Hayfa bölgelerinde siren sesleri duyuldu ve yüz binlerce işgalci İsrailli sığınaklara kaçtı.

Siyonist rejimin ordusu, Lübnan’dan El-Hadera ve El-Karmel bölgelerine doğru fırlatılan iki karadan karaya balistik füzenin engellendiğini iddia etti.