6 Eki 2024 12:30
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News ID: 85619235
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Hizbullah, işgal altındaki toprakları balistik füzeyle hedef aldı

6 Eki 2024 12:30
News ID: 85619235
Hizbullah, işgal altındaki toprakları balistik füzeyle hedef aldı

Tahran, İRNA - Lübnan’dan işgal altındaki kuzey ve merkez bölgelere iki balistik füze fırlatıldı

Siyonist rejim medya kaynakları, bu sabah Lübnan’dan işgal altındaki kuzey ve merkez bölgelere iki balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

Sama Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Hizbullah tarafından gerçekleştirilen bu saldırı sonrasında işgal altındaki topraklarda yer alan Kaysariya, Hadera ve Hayfa bölgelerinde siren sesleri duyuldu ve yüz binlerce işgalci İsrailli sığınaklara kaçtı.

Siyonist rejimin ordusu, Lübnan’dan El-Hadera ve El-Karmel bölgelerine doğru fırlatılan iki karadan karaya balistik füzenin engellendiğini iddia etti.

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