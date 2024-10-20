Kalibaf:Üç ada İran'ın ayrılmaz parçasıdır/ Boşuna konuşanlar İran milletinin iradesini sınamasınlar

Muhammed Bakır Kalibaf, bugün İslami Şura Meclisi'nin açık oturumunda, meclis gündeminden önceki açıklamasında " Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, gücünü Siyonist rejimin savaş makinesini durdurmaya adamak yerine, İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne ilişkin asılsız iddialarda bulunmaya devam ediyor." ifadesine dikkat çekti.



Kalibaf konuşmasının bir bölümünde "AB ve bu birliğin etkili bazı ülkeleri de kendilerini bağımsız ve irade sahibi ülkelerden, Siyonist rejimin emirlerine boyun eğen ve bu rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımını meşrulaştıran aktörlere dönüştüler." diyerek "Avrupa Birliği ve diğer boşuna konuşan ülkeler, Bumusa, Büyük Tonb ve Küçük Tonb adlı üç adanın İran'ın bir parçası olduğunu ve hiç kimsenin bu tartışılmaz ilkeye aykırı bir şey yapmaya cesaret edemeyeceğini bilmelidir. İran milletinin bu prensibi tesis etme iradesini sınamamaları, onların varlığı açısından daha iyidir." ifadesinin altını çizdi.17:23