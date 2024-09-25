25 Eyl 2024 11:51
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News ID: 85607261
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Kenani: İran, Körfez bölgesinde toplu işbirliğinin ciddi destekçisidir

25 Eyl 2024 11:51
News ID: 85607261
Kenani: İran, Körfez bölgesinde toplu işbirliğinin ciddi destekçisidir

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Körfez bölgesindeki ülkeler arasında yapıcı ilişkilerin genişletilmesi ve çeşitli toplu işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla diyalog ve toplu işbirliğini ciddi şekilde desteklediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İRNA dış politika muhabirinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturumu sırasında İran ve Körfez ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantısının olası düzenlenmesiyle ilgili sorusuna yanıt olarak "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumu sırasında Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanımızın programında Körfez bölgesindeki üst düzey yetkililerle görüşmeler yer aldı." ifadelerini kullandı. 

Kenani, bu görüşmelerin bir kısmının yapıldığını, planlamalar doğrultusunda ve heyetlerin sınırlı zamanına uygun olarak diğer görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti’nin, Körfez bölgesindeki ülkeler arasında toplu işbirliği ve ortak çalışmaları güçlendirmek amacıyla böyle bir toplantıyı desteklediğini ve memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak " Böyle bir toplantının gerçekleştirilmesi, Körfez bölgesindeki tüm ülkelerin mutabakatını ve gerekli koordinasyonu gerektirmektedir." dedi. 

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