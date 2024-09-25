Kenani: İran, Körfez bölgesinde toplu işbirliğinin ciddi destekçisidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İRNA dış politika muhabirinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturumu sırasında İran ve Körfez ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantısının olası düzenlenmesiyle ilgili sorusuna yanıt olarak "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumu sırasında Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanımızın programında Körfez bölgesindeki üst düzey yetkililerle görüşmeler yer aldı." ifadelerini kullandı.

Kenani, bu görüşmelerin bir kısmının yapıldığını, planlamalar doğrultusunda ve heyetlerin sınırlı zamanına uygun olarak diğer görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti’nin, Körfez bölgesindeki ülkeler arasında toplu işbirliği ve ortak çalışmaları güçlendirmek amacıyla böyle bir toplantıyı desteklediğini ve memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak " Böyle bir toplantının gerçekleştirilmesi, Körfez bölgesindeki tüm ülkelerin mutabakatını ve gerekli koordinasyonu gerektirmektedir." dedi.