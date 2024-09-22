İRNA'nın yeni genel müdürü

1348 doğumlu Hüseyin Caberi Ensari, iş haytına otuz yıl önce Dışişleri Bakanlığı'nın Filistin masasında başladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Arap ve Afrika Danışman Yardımcısı, Arap Orta Doğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü, Kamu Diplomasisi ve Medya Merkezi Sözcüsü ve Başkanı, Arap ve Afrika işlerinden sorumlu yardımcı ve Dışişleri bakanının Özel Siyasi İşler Başdanışmanı ve Dışişleri Bakanlığı'nın Konsolosluk ve Meclis işlerinden sorumlu yardımcılık görevleri Caberi Ensari'nin üstlendiği görevler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Filistinli düşünür ve stratejist Münir Şefik'in anılarının tercümesi olan "Akger Be Gariban" kitabı piyasaya çıktı.

Ali Naderi bundan önce İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın (İRNA) genel müdürüydü ve Şehit Reisi hükümetinde bu göreve atanmıştı.