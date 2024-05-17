Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un davetlisi olarak Rusya'ya giden İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA) Genel Müdürü Ali Naderi, Kazan Forum 2024 etkinliği kapsamında düzenlenen "Bilgi alanının birleştirilmesi mi yoksa bölünmesi mi?" başlıklı özel medya toplantısında yaptığı konuşmada, “Gazze'deki gelişmelere ilişkin resmi ve sosyal medyanın performansındaki ciddi farklılık, dünyada haber kaynaklarının değiştiğini, günümüzde mutlak bir haber kaynağının olmadığını ve bilgilendirme alanının bütünleşmesinin mümkün olmadığını gösteriyor” ifadelerinde bulundu.
İRNA Genel Müdürü: Bağımsız medya kuruluşları Gazze halkının sesini dünyaya duyurmalı
17 May 2024 12:22
News ID: 85479930
Moskova, İRNA- İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA) Genel Müdürü Ali Naderi, Siyonist rejimin sivillere yönelik vahşi eylemleri nedeniyle Gazze halkının çektiği acılara değinerek, "Bağımsız medya kuruluşları ve haber ajansları Gazze meselesini ve Filistin halkına yapılan zulmü herkese duyurmalıdır” dedi.
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