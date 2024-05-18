İRNA Genel Müdürü Tatar Inform Haber Ajansı'nı ziyaret etti

Ali Naderi, bu Rus medyasının çeşitli medya faaliyetleriyle bu haber ajansının farklı departmanlarını ziyaret ederken Tatar Inform Haber Ajansı Müdürü Rinat Bilalov ile yaptığı görüşmede ikili etkileşimleri genişletmenin yollarını görüştü.

Bilalov ile yaptığı görüşmede Naderi, bu tür etkinliklerin Müslüman ülkeler arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Naderi, medya etkileşiminin artması ve İran ve Rusya medyasının karşı tarafta yaşanan olaylara yer vermesinin, iki ülke arasında karşılıklı tanınmanın ve daha yakın ilişkilerin güçlenmesine zemin sağlayacağını belirterek, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın artık Rusça dahil 12 dilde haber yayınladığını ifade etti.

İslam'ın kuzey topraklarına açılan kapısı olarak bilinen Tataristan Cumhuriyeti, son yıllarda Rusya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'na gözlemci üyeliğinin onaylanmasının ardından bu zirve çerçevesinde Rusya'nın İslam dünyasıyla ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla etkinliklere ev sahipliği yapıyor.