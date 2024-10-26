Ülke güvenliğini savunma yolunda İran'ın iki askeri şehit düştü

İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun konuyla ilgili bildirisi:

Bismillahirrahmanirrahim

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İran'ın güvenliğini savunmak, milletine ve İran çıkarlarına zarar gelmesini önlemek amacıyla, cani Siyonist rejimin küçük İHA saldırısına karşı koymada dün gece iki askerini feda etti.



Bildiride yer alan ifadelere göre, bu saldırıda Binbaşı Cehandide ve Astsubay Şahrohi Fer şehit oldu.