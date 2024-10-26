26 Eki 2024 13:42
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News ID: 85639756
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Ülke güvenliğini savunma yolunda İran'ın iki askeri şehit düştü

26 Eki 2024 13:42
News ID: 85639756
Ülke güvenliğini savunma yolunda İran'ın iki askeri şehit düştü

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İran'ın güvenliğini savunmak, milletine ve İran çıkarlarına zarar gelmesini önlemek amacıyla, cani Siyonist rejimin küçük İHA'larının saldırısına karşı dün gece iki askerini feda etti.

İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun konuyla ilgili bildirisi:
Bismillahirrahmanirrahim
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İran'ın güvenliğini savunmak, milletine ve İran çıkarlarına zarar gelmesini önlemek amacıyla, cani Siyonist rejimin küçük İHA saldırısına karşı koymada dün gece iki askerini feda etti.

Bildiride yer alan ifadelere göre, bu saldırıda Binbaşı Cehandide ve Astsubay Şahrohi Fer şehit oldu.

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