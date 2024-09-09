BM Özel Raportörü, Siyonist rejime yaptırım uygulanmasını istedi

Michael Fahri yaptığı çağrıda "(Rejim) İsrail, sadece Gazze'ye insani yardımların girişini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda Filistinlilerin topraklarını ve gıda kaynaklarını da yok ediyor," dedi.

Birleşmiş Milletler’in gıda hakkı özel raportörü ayrıca, Siyonist rejime yaptırım uygulanmasını ve bu rejimin destekçilerine baskı yapılmasını talep etti.

Daha önceki bir raporunda, 2023 Aralık ayı civarında Gazze Şeridi sakinlerinin, dünya üzerindeki kıtlık yaşayan nüfusun %80'ini oluşturduğunu ve savaşlar tarihinde bu hızla kıtlık ve açlığa maruz kalan başka bir milletin olmadığını belirtmişti.

Bu rapor, BM sözcüsünün perşembe günü yaptığı, "İsrail rejimi, Gazze Şeridi’nde işgalci bir güç olarak, insani yardım kuruluşlarının etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli güvenliği sağlamalıdır," açıklamasının ardından yayınlandı.