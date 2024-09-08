8 Eyl 2024 17:43
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News ID: 85590654
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Hamas: "El Kerame" operasyonu Gazze ve Batı Şeria'daki Holokost'a yanıttır.

8 Eyl 2024 17:43
News ID: 85590654
Hamas: "El Kerame" operasyonu Gazze ve Batı Şeria'daki Holokost'a yanıttır.

Tahran, İRNA - Hamas hareketi, yayınladığı bildiride, Ürdün ve işgal altındaki Batı Şeria sınırındaki "El Kerame" kapısındaki Siyonist karşıtı operasyonu tebrik ederken bu operasyonu işgalcilerin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da başlattığı soykırıma karşı doğal bir tepki olarak değerlendirdi.

Hamas hareketinin bildirisinde "Cesur Ürdünlü yiğitlerden birinin gerçekleştirdiği kahramanca operasyon, Siyonist düşmanın Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin milletine karşı gerçekleştirdiği soykırıma doğal bir tepkidir."ifadesine dikkat çekti.

Hamas bildirinin devamında "El Kerame Operasyonu, Arap uluslarının işgalci rejime ve onun suçlarına karşı muhalefetinin yanı sıra, Filistin halkına ve direnişine ciddi destek verdiklerinin de bir teyididir." ifadesine yer verdi.

Hamas ayrıca Arap ve İslam ülkelerini, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşını ve Batı Şeria'ya yönelik vahşi saldırıları protesto etmek için ayağa kalkmaya çağırdı.

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