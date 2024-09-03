3 Eyl 2024 12:50
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News ID: 85586511
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Hamas Yetkilisi: Netanyahu ateşkes anlaşmasına engel oluyor

3 Eyl 2024 12:50
News ID: 85586511
Hamas Yetkilisi: Netanyahu ateşkes anlaşmasına engel oluyor

Tahran, İRNA - Hamas Hareketi liderlerinden Sami Ebu Zuhri, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasına ulaşılmasına engel olduğunu belirtti.

Ebu Zuhri, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının, Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasına yönelik çabalara engel olduğunu Amerikalıların itiraf ettiğini gösterdiğini söyledi.

Hamas'ın, ateşkesi ve Gazze'den tam çekilmeyi garanti eden her türlü çaba veya teklifle etkileşime hazır olduğunu belirtti.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, esir değişimi için nihai anlaşmanın yakın olduğunu ancak Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu anlaşmayı uygulamak için yeterli adımları atmadığını ifade etmişti.

Hamas direniş grubu ile Siyonist rejim arasındaki müzakerelerdeki en önemli çıkmaz, Gazze-Mısır sınırı boyunca uzanan Salahaddin (Filadelfiya) Koridoru ve Gazze sınırındaki doğu-batı "Netzarim" koridoru üzerinde yaşanıyor.

Netanyahu, kaçakçılığı ve militanların sızmasını önleme bahanesiyle bu iki koridorun kontrolünü elinde tutması gerektiğini vurguluyor, ancak Hamas, Siyonist güçlerin Gazze'den tamamen çekilmesini talep ediyor.

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