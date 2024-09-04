Hamas yetkilisinden Siyonist rejime uyarı

Katar merkezli El Cezire Televizyonu'na konuşan Usame Hamdan, “İsrailli esirler ya İsrail ordusunun bombalamasında, ya İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ya da direniş güçleriyle yaşadıkları çatışmada öldürüldü” dedi.

Hamdan, “Netanyahu'nun dün gerçekleştirdiği konferans, onun bu rejimin esirlerini öldürme yükünden kurtulmaya yönelik tek umutsuz girişimiydi” ifadesini kullandı.

Hamas yetkilisi Hamdan, İsrailli esirlerin Gazze'deki savaşın sona erdiği ve İsrail güçlerinin tamamen geri çekildiği zaman iade edileceğini söyledi.

“Esir takası anlaşmasında yeni bir gelişme yok ve bizim tutumumuz sadece arabulucu ülkelerden aldığımız konulara yöneliktir” diyen Hamdan, “Filedelfiya Koridoruna ilişkin tutumumuz nettir ve işgalcilerin bu koridorda her türlü varlığına karşıyız.” ifadelerinde bulundu.