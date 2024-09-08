750 bin Siyonist'ten Netanyahu'ya karşı protesto gösterisi

Filistin Sama haber ajansının bildirdiğine göre Siyonist kaynaklar bu gösteriyi İsraillilerin Netanyahu ve onun aşırı kabinesine karşı düzenlediği en büyük gösteri olarak duyurdu.

Daha önce birçok Siyonist kaynak, Netanyahu karşıtı gösterinin şiddete dönüştüğünü ve polisin protestoculara saldırdığını duyurmuştu.

İşgal altındaki bölgelerde yayınlanan Siyonist Ma'ariv gazetesi, çok sayıda protestocunun bu rejimin polisi tarafından tutuklandığını bildirdi.

Bu habere göre, İsrail polisinin vahşeti sonucu çok sayıda protestocu yaralandı.

Siyonist haber kanalı Kan, Tel Aviv'deki göstericilerin sayısının 750 binin üzerinde olduğunu duyurdu.

Siyonist medya, Netanyahu'nun konutu önünde yüzlerce protestocunun ve İsrail'in diğer şehirlerindeki binlerce protestocunun sokaklara çıktığını ve Gazze'deki direnişle esir takası anlaşmasının imzalanma talebinde bulunduğunu aktardı.