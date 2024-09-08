8 Eyl 2024 09:16
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News ID: 85589951
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750 bin Siyonist'ten Netanyahu'ya karşı protesto gösterisi

8 Eyl 2024 09:16
News ID: 85589951
750 bin Siyonist'ten Netanyahu'ya karşı protesto gösterisi

Tahran, İRNA- Haber kaynaklarının bildirdiğine göre Tel Aviv'de direnişle esir takası anlaşmasının imzalanmasını desteklemek amacıyla Gazze'ye karşı savaşın başlangıcından bu yana düzenlenen en büyük gösteriye 750 binden fazla İsrailli katılarak Netanyahu ve kabinesini protesto etti.

Filistin Sama haber ajansının bildirdiğine göre Siyonist kaynaklar bu gösteriyi İsraillilerin Netanyahu ve onun aşırı kabinesine karşı düzenlediği en büyük gösteri olarak duyurdu.

Daha önce birçok Siyonist kaynak, Netanyahu karşıtı gösterinin şiddete dönüştüğünü ve polisin protestoculara saldırdığını duyurmuştu.

İşgal altındaki bölgelerde yayınlanan Siyonist Ma'ariv gazetesi, çok sayıda protestocunun bu rejimin polisi tarafından tutuklandığını bildirdi.

Bu habere göre, İsrail polisinin vahşeti sonucu çok sayıda protestocu yaralandı.

Siyonist haber kanalı Kan, Tel Aviv'deki göstericilerin sayısının 750 binin üzerinde olduğunu duyurdu.

Siyonist medya, Netanyahu'nun konutu önünde yüzlerce protestocunun ve İsrail'in diğer şehirlerindeki binlerce protestocunun sokaklara çıktığını ve Gazze'deki direnişle esir takası anlaşmasının imzalanma talebinde bulunduğunu aktardı.

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