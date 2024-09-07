Uluslararası kuruluşlar, İsrail'in Batı Şeria'daki suçlarını önlemekle yükümlüdür

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani kişisel sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, haberler doğrultusunda, İsrail güçlerinin 10 gün süren Cenin kampı saldırısının ardından ve Batı Şeria'nın Tulkerem şehrine yapılan saldırının ardından Cenin ve Tulkerem bölgelerinden çekildiğini ifade etti.

Kenani, Gazze Şeridi'ndeki tüm kentsel ve hizmet altyapılarının ve şimdi Batı Şeria'nın kuzey bölgelerindeki özellikle Cenin ve Tulkerem'deki yıkım görüntülerinin, İsrail rejiminin direniş ve Filistin halkına karşı zafer umudunu yitirdiğini ve "yakılmış toprak" stratejisini izlediğini gösterdiğini ekledi.

Kenani ayrıca, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların, İsrail rejiminin Batı Şeria'da savaş suçlarını tekrar etmesini engelleme yükümlülüğü taşıdığını vurguladı.