Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çarşamba günü yerel saatle yapılan toplantısında, Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Mücadele Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada "Bu günü anmak, uluslararası topluma İsrail rejimini, ön koşulsuz olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) katılmaya ve tüm nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tam denetimine açmaya zorlamak için bir fırsattır. Mevcut durum endişe vericidir, çünkü İsrail rejimi bölgedeki diğer ülkeleri nükleer yıkımla tehdit etmekte ve nükleer cephaneliği, bölgesel ve küresel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit olarak görülmektedir." dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi: İsrail'in nükleer cephaneliği, küresel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdittir.
5 Eyl 2024 09:46
News ID: 85587670
New York, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, İsrail rejiminin diğer bölge ülkelerini nükleer yıkımla tehdit ettiğini ve nükleer cephaneliğinin bölgesel ve küresel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.
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