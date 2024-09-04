Siyonist rejim Batı Şeria’da 180 Filistinliyi alıkoydu

El Cezire'ye göre, Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejimin dünden bu yana Batı Şeria’da en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Bu Filistinlilerin bazısının çocuk olduğu belirtilen açıklamada, “Geçtiğimiz Çarşamba günü Batı Şeria'ya yönelik büyük askeri saldırının başlamasından bu yana Siyonist rejim, bu bölgede 180'den fazla Filistinliyi alıkoydu” ifadelerine yer verildi.

Batı Şeria'da yer alan Cenin kentindeki tutuklamalara ilişkin nihai istatistiklere sahip olmadığını belirten Filistin Esirler Cemiyeti, geçen hafta bu bölgede onlarca kişinin gözaltına alındığının öngörüldüğünü açıkladı.