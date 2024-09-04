4 Eyl 2024 14:57
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News ID: 85587287
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Siyonist rejim Batı Şeria’da 180 Filistinliyi alıkoydu

4 Eyl 2024 14:57
News ID: 85587287
Siyonist rejim Batı Şeria’da 180 Filistinliyi alıkoydu

Tahran, İRNA- Siyonist rejimin geçen hafta Batı Şeria'da en az 180 Filistinliyi gözaltında aldığı açıklandı.

El Cezire'ye göre, Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejimin dünden bu yana Batı Şeria’da en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Bu Filistinlilerin bazısının çocuk olduğu belirtilen açıklamada, “Geçtiğimiz Çarşamba günü Batı Şeria'ya yönelik büyük askeri saldırının başlamasından bu yana Siyonist rejim, bu bölgede 180'den fazla Filistinliyi alıkoydu” ifadelerine yer verildi.

Batı Şeria'da yer alan Cenin kentindeki tutuklamalara ilişkin nihai istatistiklere sahip olmadığını belirten Filistin Esirler Cemiyeti, geçen hafta bu bölgede onlarca kişinin gözaltına alındığının öngörüldüğünü açıkladı.

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