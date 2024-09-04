Siyonist medya: İsrail ordusunun yaralı sayısı 10 bini aştı

Bu medya bu rejimin askeri ölümlerinin sayısına değinmedi.

İsrail ordusu, 9 Ağustos'ta savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bu rejimin 689 askerinin öldürüldüğünü itiraf etti.

Gazze Şeridi'ndeki savaş 11. ayına girdiği dönemde, birçok Siyonist medya İsrail ordusunun kayıplarını duyururken uyguladığı ağır sansüre dikkat çekti; Bu eylem, Gazze Şeridi'ne karşı savaşta Siyonist askerlerin çok sayıda zayiat vermesi ve işgal altındaki topraklarda iç tepkilerin artması korkusu nedeniyle gerçekleştirildi.

Siyonist medya daha önce de Siyonist rejim ordusunun açıkladığı yaralı istatistiklerinin, bu rejimin hastanelerinin verdiği istatistiklerden büyük ölçüde farklı olduğunu gündeme taşımıştı.