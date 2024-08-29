29 Ağu 2024 18:08
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News ID: 85582653
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Ensarullah Lideri: Siyonist suçların devamı insan toplumu için bir utanç lekesidir

29 Ağu 2024 18:08
News ID: 85582653
Ensarullah Lideri: Siyonist suçların devamı insan toplumu için bir utanç lekesidir

Tahran, İRNA- Yemen Ensarullah hareketinin lideri, işgalci rejimle hiçbir şekilde barışın sağlanamayacağı bir düşman olduğunu belirterek "İsrail düşmanı tüm kırmızı çizgileri aşıyor ve tüm gelenek ve yasaları ihlal ediyor." vurgusunda bulundu.

Yemen Ensarullah hareketinin lideri Seyid Abdülmelik El Husi bugün yaptığı konuşmada " Siyonist askerlerin Kur'an'ı yırtmasını görünce etkilenmeyen kimsenin imanı yoktur." diyerek "Kutsal şeyleri ihmal eden, namusunu ve vatanını ihmal edebilir ve bu tehlikeli bir durumdur, Müslümanların bu konuyu yeniden düşünmesi gerekmektedir." ifadesine vurgu yaptı.

El Husi sözlerinin devamında "Siyonistlerin suçunun tüm bu küstahlık, cüretkarlık ve soykırımla devam etmesi, insan toplumu için bir insanlık ayıbıdır."ifadesinin altını çizdi.

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