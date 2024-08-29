Ensarullah Lideri: Siyonist suçların devamı insan toplumu için bir utanç lekesidir

Yemen Ensarullah hareketinin lideri Seyid Abdülmelik El Husi bugün yaptığı konuşmada " Siyonist askerlerin Kur'an'ı yırtmasını görünce etkilenmeyen kimsenin imanı yoktur." diyerek "Kutsal şeyleri ihmal eden, namusunu ve vatanını ihmal edebilir ve bu tehlikeli bir durumdur, Müslümanların bu konuyu yeniden düşünmesi gerekmektedir." ifadesine vurgu yaptı.

El Husi sözlerinin devamında "Siyonistlerin suçunun tüm bu küstahlık, cüretkarlık ve soykırımla devam etmesi, insan toplumu için bir insanlık ayıbıdır."ifadesinin altını çizdi.