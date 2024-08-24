Yemen ordusu, Kızıldeniz'de Yunan tankerine düzenlenen operasyonun görüntülerini yayınladı.

El-Mesire'nin aktardığına göre, Yemen ordusu, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal ettiği için Kızıldeniz'de hedef alınan SOUNION adlı Yunan gemisine düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, daha önce yaptığı bir açıklamada, Kızıldeniz'de Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırıya uğrayan “SOUNION” adlı petrol tankerinin, Siyonist düşmanla işbirliği yapan bir şirkete ait olduğunu ve geminin batmakta olduğunu duyurmuştu.

Yemen ordusu, Cuma günü yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal eden gemi ve şirketlerin daha acı darbelerle karşı karşıya kalacakları konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri ayrıca, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’ndan geçen tüm gemilerden, Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından şüphe edilmemeleri için, bilgilerini ve navigasyon sistemlerini manipüle etmekten kaçınmalarını istedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ndeki suçları durdurulana kadar operasyonlarına devam edeceğini belirterek, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağına saygı gösteren şirketlere de teşekkür etti.