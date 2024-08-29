'Amy' Gazze'deki zulmün sesini festivale ulaştırmadı

Filistinli film yapımcıları, Hollywood'un Filistinlilere yönelik "insanlık dışı ve ırkçı" tutumunu protesto eden ve "film endüstrisindeki uluslararası meslektaşlarına" protesto çağrısında bulunan açık bir mektuba imza attı.

Aralarında Elia Suleyman ve Farah Nabulsi'nin de bulunduğu onlarca isim, Bisan Ouda'nın belgeselinin Amy'den çıkarılması çabalarına tepki gösterdi.

Mektupta "Görüntü ve sinemanın gücünün farkındayız ve Batı eğlence endüstrisindeki bazı kişilerin bu zor zamanlarda bile halkımıza gösterdiği insanlık dışı ve ırkçı muameleden uzun süredir öfke duyuyoruz." ifadelerine dikkat çekildi.