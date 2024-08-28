28 Ağu 2024 14:36
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News ID: 85581546
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İsrail'in Batı Şeria'ya saldırısı, Filistin topraklarına ve kutsal değerlerine karşı yürütülen kapsamlı savaşın tamamlanmasıdır  

28 Ağu 2024 14:36
News ID: 85581546
İsrail'in Batı Şeria'ya saldırısı, Filistin topraklarına ve kutsal değerlerine karşı yürütülen kapsamlı savaşın tamamlanmasıdır  

Tahran, İRNA- Filistin Özerk Yönetimi, Siyonist rejimin Batı Şeria'ya yönelik saldırısının, Filistin halkı, toprakları ve kutsal değerlerine karşı yürütülen kapsamlı savaşın bir parçası olduğunu ve tüm dünyanın bu rejimin aşırılıklarına derhal karşı koyması gerektiğini açıkladı.

Filistin Özerk Yönetimi bir bildiri yayınlayarak, Siyonist rejimin Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik mevcut saldırısının, Filistin halkı, toprakları ve kutsal değerlerine karşı yürütülen kapsamlı savaşın bir devamı olduğunu vurguladı.

Bildiride, bu tehlikeli gerginliğin sorumluluğunun işgalci rejim ve bu savaşın devamını destekleyen Amerikan tarafına ait olduğu ifade edilirken, bu gerginlik politikasının kimseye güvenlik ve istikrar getirmeyeceği ve tüm tarafların İsrail rejiminin bu aptallıklarının bedelini ödeyeceği belirtildi. 

Filistin Özerk Yönetimi, "Amerikan tarafını derhal harekete geçmeye ve işgalci rejimi halkımıza, topraklarımıza ve kutsal değerlerimize karşı yürütülen kapsamlı savaşı durdurmaya zorlamaya çağırıyoruz. Tüm dünya, bu bölge ve dünya için tehdit oluşturan aşırı sağcı kabineye karşı acil adımlar atmalı ve mücadele etmelidir" dedi.

Haber kaynakları, Çarşamba sabahı Siyonist rejimin Batı Şeria'nın kuzeyine geniş çaplı bir operasyon başlattığını bildirdi.

Bu kaynaklara göre, şimdiye kadar Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin şehri ve El-Far'a kampında İsrail askerleri tarafından 11 Filistinli şehit edildi.

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