Gazze'de bir gazeteci daha şehit edildi

El-Menar medya şirketinde çalışan Muhammed Abdulrabih, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye kampında bulunan evinin Siyonist rejim tarafından bombalanması sonucu kız kardeşiyle birlikte şehit oldu.

Kısa süre önce de Filistinli gazeteci İbrahim Muharib, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin kuzeybatısında yer alan Hamad yerleşim yeri yakınlarında Siyonist rejim askerleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

Bu son şehit gazeteci ile birlikte, Gazze Şeridi'nde şehit olan gazetecilerin sayısı 170'in üzerine çıktı.

Siyonist rejim, Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaştan bu yana, bu rejimin işlediği suçları örtbas etmek amacıyla Filistinli gazetecileri kasıtlı olarak hedef alıyor.