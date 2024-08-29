İran: Ensarullah, yardım gemilerinin gelişi için geçici ateşkesi kabul etti

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM'deki temsilcisi, Çarşamba günü yerel saatle ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsünün, Yemen Ensarullah Hareketinin Kızıldeniz'deki petrol tankerini söndürmek için gönderilen kurtarma gemilerini hedef almakla tehdit ettiği yönündeki iddiasına cevaben "Yemen Ensarullah Hareketi Filistin'i destekleme ve Siyonistlere yakıt sevkiyatını engelleme politikası çerçevesinde Gazze'deki savaş devam ettiği sürece Kızıldeniz'de bu rejime petrol taşıyan gemilere saldıracağını defalarca duyurdu." ifadesine dikkat çekti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM'deki temsilcisi "(İsrail) rejimine ait petrol taşıyan bir gemide çıkan yangının ve çevresel tehlikelerin ortaya çıkmasının ardından bazı ülkeler, Ensarullah'tan römorkörlerin ve kurtarma ekiplerinin geçici ateşkesle bölgeye girmesine izin vermesini talep etti." ifadesine vurgu yaptı.