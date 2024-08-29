29 Ağu 2024 11:03
Journalist ID: 5630
News ID: 85582263
T T
0 Persons

İran: Ensarullah, yardım gemilerinin gelişi için geçici ateşkesi kabul etti

29 Ağu 2024 11:03
News ID: 85582263
İran: Ensarullah, yardım gemilerinin gelişi için geçici ateşkesi kabul etti

New York, İRNA- İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği  yayınladığı bildiride "Yemen'de Ensarullah, römorkörlerin ve kurtarma ekiplerinin bölgeye girişi için geçici ateşkes sağlanmasını kabul etti ve Kızıldeniz'deki petrol sızıntısının giderilmemesi ve önlenmesi de bazı ülkelerin hatasıdır." ifadesine yer verdi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM'deki temsilcisi, Çarşamba günü yerel saatle ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsünün, Yemen Ensarullah Hareketinin Kızıldeniz'deki petrol tankerini söndürmek için gönderilen kurtarma gemilerini hedef almakla tehdit ettiği yönündeki iddiasına cevaben "Yemen Ensarullah Hareketi Filistin'i destekleme ve Siyonistlere yakıt sevkiyatını engelleme politikası çerçevesinde Gazze'deki savaş devam ettiği sürece Kızıldeniz'de bu rejime petrol taşıyan gemilere saldıracağını defalarca duyurdu." ifadesine dikkat çekti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM'deki temsilcisi  "(İsrail) rejimine ait petrol taşıyan bir gemide çıkan yangının ve çevresel tehlikelerin ortaya çıkmasının ardından bazı ülkeler, Ensarullah'tan römorkörlerin ve kurtarma ekiplerinin geçici ateşkesle bölgeye girmesine izin vermesini talep etti." ifadesine vurgu yaptı.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .