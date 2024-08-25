Hizbullah'tan İsrail'e "Fuad Şükr" intikamı

Siyonist rejimin medyası, bugün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda Lübnan topraklarından işgal altındaki bölgelere 200 füze ve İHA ateşleyip fırlattığını itiraf etti.

İsrail ordusu bugün Lübnan'dan İsrail'e doğru 150'ye yakın roket atışı gözlemlendiğini bildirdi.

El Cezire muhabiri Güney Lübnan'dan Yukarı Celile'ye doğru yeni bir füze fırlatıldığı haberini aktardı.

İsrail medyası İsrail'in kuzeyindeki Nahriye ve Akka bölgelerinde 2 İsraillinin yaralandığını bildirdi.

Vala web sitesi de Güney Lübnan'dan İsrail'e 150 roket atıldığını yazdı.

Lübnan Hizbullah'ından gelen son açıklamaya göre bu, saldırı dronlarının tesisin derinliklerindeki amaçlanan hedefe geçişini kolaylaştırmak için İsrail kışlalarını ve yerlerini hedef alma aşamasıdır.

Hizbullah "320'den fazla Katyuşa roketi ateşledik." duyurusunda bulundu.

Hedeflenen siteler:

Miron askeri üssü

Nafiye Zif füze fırlatma platformu

Jatoon üssü

El Zaoura üssü

El Sahl üssü

İşgal altındaki Golan'daki Kila askeri karargahı

İşgal altındaki Golan'daki UF askeri karargahı

İşgal altındaki Golan'daki Nafah üssü

İşgal altındaki Golan'daki Yarden üssü

Ayn Zitim üssü

Ramot Naftali kışlası