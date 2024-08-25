25 Ağu 2024 13:36
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News ID: 85578285
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İran’dan Erbain mesajı: Filistinliler galip gelecektir

25 Ağu 2024 13:36
News ID: 85578285
İran’dan Erbain mesajı: Filistinliler galip gelecektir

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Erbain Günü münasebetiyle yayınladığı mesajda, “Erbain'in en büyük dersi, hak ve hakikat yolunda ilerlemek, mazlumları desteklemek ve Gazze'deki ölüm makineleriyle 40 binden fazla masum Filistinliyi şehit eden günümüz Yezidî’lerden beraat etmektir”dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı üzerinden Erbain Günü münasebetiyle yayınladığı mesajda, ''Dünyanın dört bir yanından milyonlarca İmam Hüseyin (a.s) dostu ile özgürlüksever insanın katılımıyla Iraklıların ev sahipliğinde yıldan yıla görkemli olarak yapılan Erbain etkinlikleri hakkın ölümsüzlüğünün ve zulümün ebedi yok oluşunun bariz bir simgesidir” ifadesini kullandı.

Kenani’nin mesajının devamında, “Erbain'in en büyük dersi, hak ve hakikat yolunda ilerlemek, mazlumları desteklemek ve Gazze'deki ölüm makineleriyle 11 ay boyunca çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla masum Filistinliyi şehit eden günümüz Yezidî’lerden beraat etmektir” ifadesine yer verildi.

Kenani’nin yayınladığı mesajda ayrıca, “Mazlum Filistinlilerin kanı, Allah'ın izniyle Yezidî zulmünün kılıcına galip gelecektir” denildi.

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