Batı’nın yüzündeki maske düştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "21 Ağustos Terör Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü" vesilesiyle düzenlenen “Örnek Sabırlar ” adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu yıl bu günü, sahte ve çocuk katili Siyonist rejimin, ABD ve İngiltere gibi insan hakları iddiasında bulunan bazı hükümetlerin tam ve sınırsız desteğiyle Filistin’de en iğrenç suçlar işlediği bir durumda karşılıyoruz” dedi.

Kenani konuşmasının devamında, “İsrail rejiminin vahşi ve terörist ordusu tarafından her saat dört Filistinli çocuğun şehit edildiği ve her gün yaklaşık kırk Filistinli çocuğun annesini kaybettiği bir dönemde ve özellikle de uluslararası kuruluşların ve batılı hükümetlerin bu benzeri görülmemiş insanlığa karşı suça gözlerini yumduğu ve 80 yıllık bu suçu sona erdirmek için en küçük adımı bile atmaktan imtina ettiği bir durumda terör kurbanlarına saygıdan bahsetmek boş bir slogandan başka bir şey değildir.” ifadelerinde bulundu.

Kenani ayrıca, “ABD ve bazı batılı ülkeler dünyanın en tehlikeli terör varlığı olan Siyonist rejimi oluşturup bu rejime kapsamlı destek vermelerine rağmen terörle mücadele iddiasında bulunuyor. Peki IŞİD'i kim oluşturdu ve onları ve diğer tehlikeli terör örgütlerini milletlerin, özellikle de Müslümanaların hayatına kim soktu? İsrail terör rejiminin öldürücü silahlarını ve yasaklı bombalarını kim sağlıyor?” diye konuştu.